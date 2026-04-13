Lotito: “Malagò? Il nome non c’entra niente, va ridisegnato tutto e nominato un commissario”

13/04/2026 | 16:01:24

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: “Nome alternativo a Malagò? Non è il nome. Il nome non c’entra niente. Se una cosa non funziona va ristrutturata no? Ripeto, c’è una legge di 45 anni fa, fin quando c’è quella legge il sistema… Va ridisegnato tutto, ci vuole la nomina di un commissario. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene”.

foto x lazio