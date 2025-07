Lotito: “Ma quale malore, sono andato in ospedale per accertamenti. Queste sono le maledizioni che mi mandano…”

08/07/2025 | 18:56:01

L’agenzia di stampa LaPresse riporta le prime parole del presidente Claudio Lotito, direttamente dal Gemelli di Roma. Il presidente biancoceleste ha affermato come non ci fosse nessun malore ma solo una visita di controllo per accertamenti: “Ma quale malore, nessun malore. Sono andato ospedale per accertamenti. Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?”.

Foto: sito Lazio