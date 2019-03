Lotito: “Lazio, voliamo in alto. Quest’anno siamo in lotta su più fronti, ma…”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune parole a margine del Premio Anxur Biancoceleste, organizzato dal Lazio Club Terracina: “Il nostro patrimonio è un patrimonio storico e sportivo che ho il dovere di tramandare attraverso di voi che siete gli artefici della forza di questo club. Ricordate che i risultati si ottengono non solo con gli investimenti della società ma soprattutto per la forza e la voglia del tifo che ci accompagna come se fosse il dodicesimo uomo in campo. Sono contentissimo che in un territorio come il vostro ci sia una folta rappresentanza dei nostri colori. Quest’anno siamo in lotta su più fronti, ma vogliamo continuare a fare grandi i nostri colori e dimostrare che diciamo la nostra fuori e dentro al campo. Vi ringrazio tutti, speriamo di volare in alto come la nostra aquila simbolo di fierezza e libertà. Sempre forza Lazio”.

Foto: sito ufficiale Lazio