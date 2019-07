Lotito: “Lazio più forte con o senza Milinkovic-Savic”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito, che il 19 luglio festeggerà i suoi 15 anni alla guida del club, ha parlato anche del mercato e in particolare di Sergej Milinkovic-Savic: “Abbiamo creato una casa di vetro, sappiamo di non poter obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente in cui si sentono strette. Ma non è il caso di Milinkovic, lui ha dimostrato affetto, responsabilità e serietà e si trova bene. Tutto dipenderà dagli eventi e non dal club, l’anno scorso ho respinto tutti gli assalti, quest’anno potrebbe essere più difficile se lui dovesse optare per una soluzione diversa. Ho speso le migliori armi l’anno scorso, potrei averne di meno se al calciatore venisse prospettata una soluzione diversa. Ma sta nascendo una grande squadra, saremo forti con o senza Milinkovic-Savic”.

Lotito è poi tornato sulla sua decisione di acquistare la Lazio: “Avevo preso l’impegno morale di salvarla, oltre alla scelta di cuore. Dovevo salvaguardare il patrimonio di un club con oltre cento anni di storia. Non è stato semplice acquisire la squadra, ricordo tante tensioni. Sembrava una sfida impossibile da portare a termine, mi davano del pazzo ma vedevo l’entusiasmo della gente. Arrivai a lavoarare fino alle 6 di mattina dando appuntamenti alle 2 di notte, volevo rendere questo club una grande famiglia, comprai 9 giocatori l’ultimo giorno e tra questi c’era Rocchi, che ha fatto la storia del club. Salvammo la squadra facendo un accordo con l’Agenzia delle Entrate”.

Foto Twitter Ufficiale Lazio