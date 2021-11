Lotito: “La Salernitana mi è stata portata via. Domenica tiferò Lazio”

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La città”, nella quale ha ripercorso il suo passato da ex numero uno della Salernitana, di cui era massimo rappresentante fino alla promozione in questa stagione in Serie A. Questa domenica, andrà in scena la sfida tra la sua Lazio e il suo ex club granata, un incontro speciale per il patron biancoceleste, legato ad entrambe le Società.

Queste le sue parole: “Rammarico per quanto accaduto con la Salernitana? Non ne voglio parlare, perché in questo momento è in corso la vendita della società con le modalità che sono state stabilite dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, e io debbo continuare a rimanere estraneo a tutta questa situazione, come le regole in vigore impongono”.

Rammaricato per questa condizione?

“Diciamo che sono dispiaciuto per tante parole che hanno cancellato tutto quello che è stato fatto per la Salernitana che ora, tra l’altro, gioca nel campionato di Serie A”.

Su Lazio-Salernitana: “Tiferò Lazio. Anche se a me la Salernitana l’hanno portata via… “

Foto: Twtter Lazio