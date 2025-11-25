Lotito: “La Lazio vale 850 milioni, non è in vendita e non ho chiesto soldi a nessuno”

25/11/2025 | 23:20:10

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha diramato una nota ufficiale: “La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni chiude i bilanci con 15 milioni di liquidità. Non ho chiesto nulla a nessuno. Vi risulta che mi servono soldi? A me non risulta. Con Lotti ho un buon rapporto, ma non abbiamo mai parlato della squadra. Mi stava semplicemente raccontando della situazione relativa alla possibile vendita dell’Empoli”.

