Lotito: “La Lazio è virtuosa, non ha debiti. A gennaio ci saranno tanti club in difficoltà”

15/12/2025 | 23:08:21

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a margine della cena di Natale del club biancoceleste.

Queste le sue parole: “Peraltro gli investimenti che ha citato sono strutturali. “La Lazio è virtuosa, non ha debiti, non ha bond. Se io facessi l’academy e accendessi un mutuo, quell’indebitamento non verrebbe percepito ai fini dell’indice. Avete capito l’assurdità? Allora io uso cassa per risparmiare sugli interessi, mobilito i soldi miei e non di altri, mentre qualcuno fa debiti da 5-600 milioni a tasso usurari del 18%, e si iscrive senza nessun problema, si iscrive al campionato senza problemi”.

A gennaio non c’è più l’indice… “I conti li abbiamo presentati, ora non decidiamo noi ma la commissione”.

Perché non ha mai fatto un aumento di capitale per sbloccare il mercato? “Lei parla di cose che non sono nel suo… L’indice valeva 115 milioni, lo spostamento 3 milioni: lei avrebbe messo 115 milioni per comprare giocatori su una società che non ha bisogno di giocatori. Io pensavo che il mercato non fosse bloccato, e non solo: non doveva essere bloccato. È stata applicata una norma abolita, gestendo il mercato della stagione in due modi diversi. Ci saranno diverse squadre che avranno problemi a gennaio, vedremo la Lazio cosa farà”.

Però in estate hanno potuto fare mercato… “Le altre squadre avevano un indice di liquidità, che non è di solidità: puoi avere 700 milioni di debiti e stai per fallire, ma essere a posto, perché copre a breve. Questa roba non esiste più oggi”.

Quindi il problema è federale. “Valuti lei. Con la UEFA non abbiamo mai avuto alcun problema: fatevi una domanda e datevi una risposta”.

