Lotito: “Kamada? Prima la fine del campionato, poi i rinnovi”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni di tag24.it riguardo il futuro di Daichi Kamada: “Se Kamada resta? Non ci ho parlato, non ho avuto il tempo di parlare di queste cose. Adesso pensiamo a finire il campionato, poi penseremo ai rinnovi e ai nuovi innesti. Mancano due partite, concentriamoci su queste. Un voto al campionato? No, io i voti non li do, non faccio il professore. I voti si danno a scuola. Il fatto che io sia il presidente non vuol dire nulla”.

Foto: Lotito Twitter uff Lazio