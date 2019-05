Lotito: “Inzaghi? Ha un contratto. Non mi sono mai posto il problema di un addio. Su Milinkovic…”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato davanti alla stampa a margine dell’evento dedicato ai premi USSI. Queste le sue dichiarazioni principali, riportate da Tuttomercatoweb: “La Lazio dopo la Juventus è la squadra che ha vinto più di tutti, durante la mia gestione. L’Atalanta ha fatto quello che fa la Lazio da tempo, solo che noi siamo partiti con 550 milioni debiti. In ogni caso, sono un esempio per organizzazione e qualità delle persone. Inzaghi? Ha un contratto, non servono trattative. Non mi sono mai posto il problema di un addio di Inzaghi. Io non ho mai detto che il mister deve andare via, stiamo parlando perché il nostro programma va da qui ai prossimi anni e lui ha un anno di contratto. Milinkovic-Savic? Non è in vendita ma se dovesse arrivare un’offerta appetibile per lui e per noi, valuteremo”.

Foto: sito ufficiale Lazio