Lotito: “In Serie A ci sono club senza requisiti. Ma nessuno ha il coraggio di escluderli o non farli iscrivere”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a margine di un convegno alla LUISS di Roma. Lotito ha parlato della situazione economica e sportiva dei club in Serie A.

Queste le sue parole: “Tutte queste società che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre oggi che militano in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai a eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l’hanno”.

Foto: sito Lazio