Lotito: “Immobile diverso in azzurro? È un ragazzo sensibile, in Nazionale il tempo è poco”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di Ciro Immobile e delle sue prestazioni poco convincenti con la maglia della Nazionale: “Immobile in azzurro è diverso? Non ci sono problemi. È un ragazzo sensibile, che ha necessità di vivere un ambiente familiare. Poi il rapporto e la quotidianità gli consentono di acquisire le sue vocazioni. In Nazionale – afferma ai microfoni di Tuttomercatoweb.com – il tempo è poco e questo può comportare un risultato diverso”.

Foto: italianfootball