Lotito: “Gruppi assenti al derby? Dovete chiederlo a loro. Io ho fatto quello che dovevo fare”

24/04/2026 | 18:20:42

Intervistato dall’agenzia di stampa AGI, il presidente della Lazio, e Senatore della Repubblica Italiana, Claudio Lotito, ha parlato in merito al comunicato degli ultras biancocelesti che hanno annunciato la loro assenza per il derby contro la Roma: “Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti”.

Foto: sito Lazio