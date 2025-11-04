Lotito: “Gran parte dei tifosi vogliono che me ne vada, ma io resto. Contestazioni? Mi scivola tutto addosso”

04/11/2025 | 14:00:50

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Rai Sport.

Queste le sue parole: “Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria. Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino”.

Foto: sito Lazio