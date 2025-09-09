Lotito: “Derby alla 12.30? Una novità, ma nessuna sconfitta. Sono state fatte delle scelte razionali”

09/09/2025 | 12:39:08

La novità dei prossimi turni di Serie A è sicuramente quella del derby di Roma, in programma domenica 21 settembre, con orario alle 12.30.

A margine del Premio De Sanctis, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso il proprio parere su questo insolito orario: “Derby alle 12:30? Non c’è nessuna sconfitta. Mi sono state fatte delle considerazioni che trovo razionali, espresse dalle istituzioni preposte e come tali possono essere condivise. Quindi alle 12:30 o alle 15 non cambia nulla”.

Foto: X Lazio