Lotito: “Contestazioni? C’è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto nella mia presidenza”

03/07/2026 | 14:10:58

A margine di un evento nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato dal palco all’indomani del corteo dei tifosi biancocelesti per contestare la sua gestione del club.

Queste le sue dichiarazioni: “Ricordate che ci sono persone che hanno il dono della sinestesia. Con Lotito risultato garantito, questo lo ricordo sempre. C’è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto nella mia attività nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore, quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati”.

Sulla stadio Flaminio: “Lo Stadio Flaminio è un’occasione per recuperare una struttura straordinaria costruita da Nervi, recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l’esempio di Londra dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio o Roma, ma dell’intera città di Roma”.

Foto: sito Lazio