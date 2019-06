Lotito conferma: “Rinnovato il contratto di Inzaghi”

Poco fa è arrivata anche la conferma di Lotito: “Abbiamo rinnovato il contratto con Inzaghi. Io non ho mai fatto intendere un epilogo diverso da questo”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio 1 Sport dal presidente della Lazio, che annuncia così il rinnovo del tecnico biancoceleste. “Ora ripartiamo tutti insieme, per raggiungere gli obiettivi che avevamo alla portata da 3 anni e che non abbiamo mai raggiunto. Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto”, ha chiuso il patron della Lazio.

Foto: sito ufficiale Lazio