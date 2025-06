Lotito: “Con Sarri c’è sintonia e stima. Mercato? Non si fanno collezioni di figurine”

07/06/2025 | 15:46:23

Il patron della Lazio Claudio Lotito si è espresso al Festival dello sport sulla nuova guida tecnica dei biancocelesti: “Con Sarri c’è una bella sintonia, un rapporto di stima reciproca. Sa quello che possiamo e dobbiamo fare, insieme troveremo le condizioni e la forma per farlo”. Sul mercato: “Vorrei far capire alla gente che nel calcio non si fanno collezioni di figurine, ma si prendono giocatori funzionali a raggiungere gli obiettivi precedentemente prefissati. Quest’anno la Lazio aveva avuto l’opportunità di raggiungere certi obiettivi, ma purtroppo non l’ha fatto per come sono andate le cose nel girone di ritorno”.

FOTO: X Lotito