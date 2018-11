Lotito: “Badelj ha trovato un ambiente familiare. Alla Lazio non ci sono filtri”

Intervistato da Radio Bruno Toscana, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dei primi mesi in biancoceleste di Milan Badelj: “Badelj ha trovato un ambiente sereno. Alla Lazio c’è una mentalità familiare, non industriale, con un catena di comando molto corta formata da me, Tare e lo staff tecnico. Da noi non ci sono grossi intermediari, le scelte le faccio soltanto io con lo staff. Non ci sono filtri”.

Foto: sito ufficiale Lazio