Lotito attacca Gravina: “Salernitana? Chiedete a lui, io non c’ero e non so niente”

Durante il consiglio federale di ieri si sono registrati toni duri tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente della Figc Gabriele Gravina sul tema Salernitana. Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera i due, da sempre avversari sulla politica sportiva, avrebbero dato vita ad una dura lite con Lotito che ha rinfacciato a Gravina di essere stato al Governo per questioni personali. Lotito, che ha abbandonato l’aula in fase di votazione essendo parte in causa, ha così commentato: “La Salernitana? Non so niente, io non c’ero. Chiedete a Gravina”.

FOTO: Twitter Lazio