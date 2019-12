Lotito: “Alla Lazio si vince perché c’è un ambiente familiare. Porterò a Roma alcuni giocatori della Salernitana”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Telecolore nella quale ha rilanciato gli obiettivi del club biancoceleste per l’anno che verrà: “Alla Lazio vinciamo perché c’è un contesto familiare che consente a tutti di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, a Salerno non sono sereni e vengono continuamente criticati, offesi e sputati in faccia. Il mio appello è all’unità, solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi”.

Calciomercato

“Ci sono dei giocatori della Salernitana che mi porterò alla Lazio in Serie A, questo significa che siamo in grado di giocarcela alla pari con tutti”.

Foto: Twitter Lazio