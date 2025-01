Lotito: “Abbiamo fatto un’offerta congrua per Fazzini. Poi ognuno è libero di accettare”

La Lazio – come vi abbiamo raccontato – è sulle tracce di Jacopo Fazzini. E la conferma arriva direttamente dal presidente biancoceleste, Claudio Lotito che, all’uscita dal Campidoglio. ha così parlato: “La società ha fatto un’offerta, poi ognuno è libero di accettarla o meno. L’offerta era più che congrua, di oltre 10 milioni, non una cosa di poco conto. Ma non è che o Fazzini o morte”.

Foto: Twitter Lazio