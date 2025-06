Lotito: “Abbiamo fatto una fase iniziale di stagione stupenda. Poi ci siamo persi, come qualche squadra del Nord che non ha vinto nulla”

09/06/2025 | 21:25:49

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a margine di un evento, proiettandosi sulla prossima stagione e sugli obiettivi di quella appena passata.

Queste le sue parole: “Obiettivi? Gli stessi dello scorso anno. Nella prima fase di campionato abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, e poi ci siamo persi. La Lazio era prima in Europa League e poteva andare in finale, come qualche squadra del Nord che è partita per vincere tutto e poi non ha vinto nulla”.

Foto: X Lazio