Lorran: “A Pisa mi sono trovato subito bene. Mi ispiro a Neymar, amo il dribbling e la velocità”

17/09/2025 | 17:30:27

Il nuovo trequartista del Pisa Lorran ha parlato durante il Media day organizzato dal club toscano: “La mia posizione ideale è quella del centrocampista offensivo dietro le punte. Sono di piede sinistro e sono un giocatore tecnico, mi piace la velocità, dribblare l’uomo e attaccare la profondità creando occasioni da gol. A Pisa mi sono trovato molto bene da subito. Sia per la città e la sua accoglienza che per Gilardino. Mi sento pronto per giocare con il Napoli e la Fiorentina. Un riferimento? Io mi ispiro a Neymar. Per me è tutta una esperienza nuova, la Serie A è un campionato prestigioso e non vedevo l’ora di confrontarmi”.

FOTO: Sito Pisa