Ufficiale: Monopoli, preso Loria dal Pisa per la porta

Leonardo Loria è il nuovo portiere del Monopoli. Lo ha annunciato il club pugliese con la seguente nota:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Loria. Il portiere siciliano classe ’99 è cresciuto nel settore giovanile della Juventus F.C., dove ha disputato il Campionato Under 17, la Youth League ed il Campionato Primavera; nella stagione 2019/20 colleziona 27 gare con la maglia della Juventus Under 23 conquistando la vittoria della Coppa Italia Lega Pro. Nell’ultimo Campionato ha militato nelle fila del Pisa in Serie B.

Il neo estremo difensore biancoverde vanta diverse presenze con la Nazione Under 19, Under 20 e 1 convocazione nell’Under 21″.

Foto: Twitter Monopoli