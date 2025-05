LORENZO VENTURINO, L’ORO DI GENOVA

27/05/2025 | 15:00:59

Un esordio da titolare da sogno in Serie A. Lorenzo Venturino ha vissuto un momento magico alla sua prima da titolare in Serie A durante Bologna-Genoa. Il talento classe 2006, cresciuto nelle giovanili del Grifone, ha illuminato il campo con una doppietta. Prima il goal spalle alla porta, quando si gira con eleganza, salta due avversari e accelera verso l’area di rigore; poi il tap-in, sull’assist di Vitinha, per il terzo goal e la doppietta. Lorenzo Venturino lo ripete anche su Instagram: “Indosso la maglia del Genoa da quando avevo 7 anni”. Lo scrive sotto più di un post per rimarcare il legame con il Grifone.

Attaccante, classe 2006, rapidità e qualità nella gestione del pallone sono di fatto i suoi punti di forza. Piede destro, nell’ultima stagione e mezzo, ha giocato anche da laterale destro in un centrocampo a quattro o da quinto di destra in un centrocampo a cinque. Venturino è entrato nel settore giovanile del Genoa quando di anni ne aveva solo 7, il 18enne ha compiuto la proverbiale trafila nel vivaio, culminata con il debutto in prima squadra, avvenuto nel corso del match contro la Roma, giocato all’Olimpico lo scorso 17 gennaio, quando è sceso in campo per disputare gli ultimi 22 minuti. Quella contro il Bologna, invece, è stata la sua sesta presenza assoluta in Serie A, la prima da titolare. Si è messo in luce soprattutto con l’Under 18 – con cui ha vinto uno Scudetto – e con la Primavera, dove lo scorso anno mise a segno dieci centri complessivi in tutta la stagione. Quest’anno, a causa di un infortuni al polso, sono sei i centri stagionali.

Foto: Instagram Genoa