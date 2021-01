Lorenzo Pellegrini: “Rottura Fonseca-Dzeko? Siamo uniti, vincere risolve i problemi”

Nel pre partita di Roma-Spezia, partita decisiva per il futuro del cammino giallorosso così come per il tecnico Fonseca, ha parlato Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come una serva una vittoria ai giallorossi: “Abbiamo valutato insieme a tutti il da farsi, abbiamo tante assenze e mi sono messo a disposizione come facciamo tutti sempre. Frattura Fonseca-Dzeko? Io non penso che in questo momento si debba parlare di questo. Noi siamo molti uniti all’interno, oggi conta vincere perchè aiuta a risolvere tutti i problemi, ammesso che ci siano”.

Foto: Twitter Roma