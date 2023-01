Pellegrini sta bene: se oggi non avrà problemi potrà partire dal 1′ contro la Viola

Trapela ottimismo in casa Roma sulle condizioni di capitan Pellegrini, uscito dolorante nel match di Coppa Italia contro il Genoa. Dopo la gara di giovedì sera, il centrocampista giallorosso si è sottoposto a dei controlli diagnostici che non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare alla coscia destra. Proprio per questo motivo, la sua convocazione contro la Fiorentina, nel match di domenica sera non dovrebbe essere in dubbio. Nel caso in cui nella rifinitura odierna non dovesse sentire alcun dolore, molto probabilmente scenderà in campo dal primo minuto di gioco. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Foto: Twitter Pellegrini