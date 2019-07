Lorenzo Pellegrini, parla l’agente: “Resterà alla Roma”

Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito del futuro del proprio assistito: “Lorenzo rimarrà alla Roma. E’ estremamente lusingato di tutto questo interesse ma posso dirvi che resterà in giallorosso. La clausola è una chiave per uscire da una stanza in cui non vuoi più stare. Stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se non abbiamo urgenza nel definire certe cose. Mi pare che la volontà di Lorenzo sia chiara: la Roma”.

Foto: twitter ufficiale Roma