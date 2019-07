Lorenzo Paolucci alla Reggina, tutto confermato. Due giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva del sì del centrocampista classe 1996 al club amaranto, in giornata è arrivata anche l’ufficialità. E ora siamo in grado di mostrarvi anche la foto della firma di Paolucci, assistito dall’agente Gerry Palomba, sul contratto fino al 2022 sottopostogli dalla Reggina.