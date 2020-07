Lopez: “Tonali? Ha fatto una grande prestazione. La maglia si deve difendere sempre”

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro il Parma. Queste le parole del tecnico delle rondinelle come raccolto da TMW: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma era una gara controllata. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata: la squadra c’è e aveva voglia di fare risultato. Loro poi hanno trovato un gran gol, poi noi abbiamo avuto due-tre palle gol dove devi segnare. Vince chi fa gol. Sandro ha corso molto, nel momento in cui aveva la palla riusciva a dettare i tempi nonostante lo sforzo fisico. Tonali? Sandro è uno di quelli che sta giocando di più. Oggi ha fatto una prestazione importante, nonostante le tante partite giocate”.

Foto: twitter Brescia