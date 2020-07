Lopez: “Non siamo scesi in campo, perdere così dà fastidio. Salvezza? Ancora non è finita”

Queste le parole di Diego Lopez, tecnico del Brescia, ai microfoni di Dazn dopo il ko per 6-0 in casa dell’Inter: “E’ stata una partita non giocata da noi fin dall’inizio. Ci sono stati movimenti diversi rispetto a quelli fatti con Fiorentina e Genoa. Era difficile venire qui e fare una partita altrettanto buono, ma perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che non è finita ancora. Non abbiamo proprio fatto questa partita e dispiace. Oggi non l’abbiamo giocata e se lo fai contro una squadra piena di qualità come l’Inter succede questo. Ora ci dobbiamo preparare mentalmente alla finale di domenica prossima”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia