Lopez: “Dovevamo dare una risposta dopo il 6-0. Papetti? Deve ancora crescere”

Intervento a SKY Sport dopo la vittoria contro il Verona, Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha così parlato: “Sono sincero, credo che la vittoria sia molto importante per i ragazzi. Da quando siamo tornati hanno lavorato molto, è un gruppo che ci crede. Venivamo da un 6-0 che ci ha fatto molto male, dovevamo dare la risposta sul campo più che parlare. Credo sia la risposta più bella. Da quando siamo tornati abbiamo fatto due buone partite. Contro la Fiorentina eravamo ben messi in campo e ce la siamo giocata, col Genoa ci è mancato qualcosa per ottenere i tre punti. Ma dando continuità si può arrivare al risultato. Sarà difficile, ma dobbiamo puntare sulla prestazione. Papetti? È un ragazzo che deve crescere: è con noi, il presidente ci ha parlato molto bene di lui, ci ha chiesto di vederlo e io sono rimasto subito sorpreso. Lo abbiamo tenuto, ma penso che sia un giocatore che deve ancora crescere. Ascolta molto, soprattutto Gastaldello: questo è molto importante per un giovane.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Brescia Calcio