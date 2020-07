Lopez: “Domani cercheremo di fare bene per rispetto della maglia”

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, alla vigilia della gara contro la Lazio in programma domani all’Olimpico alle ore 19:30, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico delle rondinelle: “Domani andremo a giocare contro una grande formazione, cercheremo di fare bene. Perinetti? Ho parlato con Perinetti, e ho incontrato anche Cordone. Abbiamo parlato di quello che sarà, un colloquio di un’ora. Al momento però non posso dire di più. Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve avere stimoli e rispettare la divisa che indossa. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere ma dovremo fare una bella gara per rispettare la storia della nostra maglia.”

Foto: twitter Brescia