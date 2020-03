Lopez: “Dobbiamo stare tutti attenti. Il calcio è uno sport di contatto, è una situazione complessa”

“Più che paura dobbiamo avere rispetto, ci sono già state tante vittime”. A parlare è il tecnico del Brescia, Diego Lopez, alla vigilia della gara con il Sassuolo. Il tecnico uruguaiano ha commentato sull’emergenza Coronavirus: “Dobbiamo sentire e ascoltare quello che ci dicono i dottori, ma soprattutto lo Stato. Dobbiamo rimanere con la massima allerta, tutti possiamo prendere il virus. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo stare tutti attenti”.

Situazione difficile da gestire: “E’ una situazione complessa per i calciatori e per noi. Il calcio è uno sport di contatto, la norma dello Stato non si può rispettare. Mi è già capitato di giocare a porte chiuse col Cagliari, non è facile perchè l’ambiente è surreale e sembra un’amichevole”.

Foto: Twitter Brescia Calcio