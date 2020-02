Lopez: “Classifica brutta, ma non abbattiamoci. La fascia a Balotelli? Vi spiego”

Queste le parole di Diego Lopez, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio contro l’Udinese nella prima gara sulla panchina del Brescia: “La vittoria ci è scappata proprio nel finale ma sapevamo di affrontare una squadra fisica. Loro hanno avuto due o tre palle gol importanti. Il calcio è anche questo. Loro hanno giocato meglio il primo tempo, noi abbiamo tenuto bene il campo ed è importante. Siamo riusciti a fare gol, abbiamo sfiorato il raddoppio e poi abbiamo preso il gol del pari, fa male dal punto di vista mentale. Le partite vanno chiuse ma non abbattiamoci. La fascia da capitano a Balotelli? Ho dato la fascia a Balotelli perché lui è un punto di riferimento per noi. Ho parlato con i ragazzi su questa cosa e anche loro hanno accettato. Mario l’ha presa molto volentieri, lui è molto importante per il Brescia. Con Cellino mi sono incontrato a dicembre, ma non potevo venire. Poi l’accordo si è chiuso di notte. La classifica è brutta, per adesso è meglio non guardarla, pensiamo a crescere”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia