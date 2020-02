Lopez: “Ci manca la vittoria. Balotelli? Anche la squadra deve aiutarlo”

Diego Lopez è a caccia della prima vittoria sulla panchina del Brescia. Fino ad oggi, un solo punto raccolto nelle tre gare con l’uruguaiano alla guida, più lunga l’astinenza per tutta la squadra che nel nuovo anno non ha mai vinto in campionato. I tre punti mancano da metà dicembre nello scontro diretto con il Lecce. E’ proprio questo il grande carico che la squadra deve scrollarsi, secondo il tecnico: “La nostra maggiore difficoltà è la pesantezza della vittoria che non arriva. – ha analizzato il tecnico ai microfoni di SkySport – Sappiamo di dover lavorare molto per il Sassuolo, squadra che ha delle buone qualità, ma sono convinto che possiamo ottenere punti”. Con Lopez in panchina mai in gol Mario Balotelli, ma sul momento dell’attaccante e la sua incisività l’allenatore spiega: “Ho parlato più volte con lui. Non è una situazione facile, Balotelli non è abituato a lottare per la salvezza ma ha sempre giocato per obiettivi di squadre di medio-alto livello. Non deve essere solo Mario ad aiutare la squadra, – ha concluso – ma anche la squadra deve aiutarlo a dare il meglio”.

Foto: Twitter Ufficiale Brescia Calcio