Lopetegui: “Sono contento per tutti i tifosi del Siviglia”

Arriva ai microfoni di Sky Sport anche l’allenatore del Siviglia Lopetegui: “Abbiamo parlato di resistere e continuare a crederci. Siamo andati avanti nelle difficoltà e abbiamo mostrato la nostra forza, meritando anche la vittoria della partita. Sono contento per tutti i tifosi del Siviglia, per chi lavora qui soprattutto per aver regalato una gioia dopo la pandemia. Mi rivolgo a loro e dico di non festeggiare per strada, evitate assembramenti”.

Foto: Marca