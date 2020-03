Lopetegui: “Se non si gioca è giusto accettare riduzioni di stipendio”

Intervistato dai microfoni de La Sexta, Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, si è esposto in favore della riduzione degli stipendi dei tesserati: “Se si continua a non giocare e i club perderanno entrate dagli sponsor, bisognerà accettare la riduzione. Non è il momento di innalzare muri, è il momento di essere responsabili e dare alle cose la giusta importanza. In questo momento il calcio è secondario, la priorità è la salute e fino a quando non sarà garantita al cento per cento, non si potrà pensare a nient’altro.”

Foto: FIFA.com