Lopetegui: “Roma? Me lo sentivo, l’avevo detto a Monchi. Dzeko non è l’unico pericolo”

Julien Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Vamos de Movistar dell’abbinamento con la Roma agli ottavi di Europa League: “Affronteremo un grande club ma con la speranza e la voglia di passare il turno. Proveremo ad affrontarla con tutta l’ambizione del mondo. Conosciamo molto bene la Roma, ha molti giocatori forti tra cui Dzeko che però non è l’unico pericolo. Avevo detto a Monchi che avremmo incontrato la sua ex squadra, chiamiamola intuizione. Non mi interessa giocare prima o dopo in casa, è già tutto deciso: possiamo solo far bene e giocare al meglio possibile”.

Foto: Marca