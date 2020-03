Lopetegui: “Preferiamo giocare con il pubblico, ma ci adatteremo”

In vista della prossima gara di campionato contro l’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, soffermandosi anche sulla gara di Europa League con la Roma, dicendo anche la sua in merito alle porte chiuse: “Siamo tutti spettatori di questa situazione. Ci sono delle persone responsabili della sanità e noi seguiamo quello che ci dicono. Ovviamente preferiamo giocare col pubblico, ma ripeto: ci organizzeremo in base a ciò che dirà la sanità pubblica”.

Sulla prossima gara: “Ho piena fiducia nel mio gruppo di giocatori, abbiamo degli infortunati ma non me ne preoccupo. La squadra sta bene, c’è voglia di affrontare questa bella partita e le prossime sfide che ci aspettano senza preoccuparci di tutto il resto, delle cose che non possiamo controllare”.

Foto: Marca