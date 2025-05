Lopetegui nuovo CT del Qatar: ufficiale la nuova avventura

01/05/2025 | 16:27:58

Julen Lopetegui riparte dal Qatar, il tecnico spagnolo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale qatariota. “La Federazione Calcistica del Qatar (QFA) ha nominato ufficialmente l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui come nuovo commissario tecnico della nazionale qatariota, con un contratto valido fino al 2027“. Per l’ex allenatore di Real Madrid, Siviglia e West Ham si tratta del ritorno in panchina dopo la sfortunata parentesi in Premier League. “Sono pronto” le prime parole del tecnico nel video postato sui social dal Qatar.

FOTO: Instagram Lopetegui