Lopetegui: “Momento storico e drammatico. Abbiamo seguito in ritardo l’esempio dell’Italia”

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della situazione in Spagna sui canali ufficiali del club andaluso: “Stiamo vivendo un momento storico e drammatico, dobbiamo fare una cosa semplice: restare a casa. Solo così possiamo aiutare, abbiamo questa responsabilità. La salute viene prima di tutto il resto, siamo tristi e preoccupati. Le misure adottate in Spagna non sono state sufficienti, avevamo un esempio molto chiaro come quello italiano e lo abbiamo seguito troppo tardi”.