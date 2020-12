Lopetegui: “Molto soddisfatto per il risultato, il Villarreal non perdeva da diciotto partite”

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato così dopo il successo dei suoi sul Villarreal per 2-0:

“E’ molto positivo battere un avversario che non perdeva da diciotto incontri consecutivi, il Villarreal ha ottimi giocatori e un buon allenatore. Sono molto soddisfatto per il risultato e per la prestazione.

Ce la siamo dovuta sudare fino all’ultimo, loro hanno grandi giocatori in attacco, ma siamo stati solidi e abbiamo meritato la vittoria”.

Foto: Marca