Lopetegui: “Haaland è uno dei migliori al mondo e ha fatto la differenza. Buona reazione nella ripresa”

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato così dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però ci resta una partita da giocare e proveremo fino alla fine a sfruttare questa possibilità. Non abbiamo meritato la sconfitta ma il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un castigo eccessivo. Poi nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo avuto la possibilità del pareggio. Andremo a giocarcela sapendo di poter vincere”.