Lopetegui: “Giocheremo ogni 3 giorni a 38-40° gradi. Bisogna preservare la salute dei giocatori”

Sempre durante la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato anche della ripresa della Liga: “Come ho ritrovato i giocatori? Hanno tutti fatto i compiti, come sempre alcuni meglio di altri però in generale con una buona linea di preparazione e predisposizione, la testa è molto importante in questo momento. Poi piano piano abbiamo cominciato ad allenarci, peccato aver avuto a disposizione solo 8 sedute tutti insieme. Poche. Però è così, non possiamo lamentarci ma solo adattarci. In Germania giocano una partita alla settimana e stanno avendo infortuni. Qui dobbiamo giocare ogni 3 giorni con 38-40°, dobbiamo preservare la salute dei giocatori, abbiamo già avuto qualche contrattempo. Vedremo come reagirà la rosa, temperature e ritmo di gare ravvicinate rappresentano una grande incognita, ci sarà bisogno di tutti.”

Foto: Mundo Deportivo