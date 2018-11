Lopetegui, dal fallimento Real al… pugilato! Il video

Julen Lopetegui continua a far parlare di se. L’ex commissario tecnico della nazionale spagnola, reduce dal fallimento sulla panchina del Real Madrid, è stato immortalato sopra un ring mentre si allenava con José Luis Serrano Valero, ex campione spagnolo di pugilato. Lo stesso Serrano ha poi condiviso il video sui suoi social network, diventato presto virale. Chissà che Lopetegui non abbia intenzione di cambiare vita…

Foto: screenshot Instagram