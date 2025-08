Lookman non si presenta a Zingonia per il personalizzato

04/08/2025 | 19:01:56

Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia. L’attaccante nigeriano era atteso dal club per il lavoro personalizzato che avrebbe dovuto svolgere dopo il recente infortunio. Ma Lookman ha deciso di dare forfait, dopo le ultime vicende che evidentemente lo hanno portato a restare a casa, in attesa di una decisione rispetto alla sua priorità di andare all’Inter.

Foto: X Atalanta