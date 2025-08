Lookman “sciopera” ancora e non si presenta a Zingonia

05/08/2025 | 11:40:05

Ademola Lookman vuole l’Inter e continua a non presentarsi a Zingonia. L’attaccante nigeriano ha saltato anche l’appuntamento di stamattina, era atteso per una seduta individuale dopo il recente infortunio. Ma Lookman ha deciso di andare avanti nella sua forma di protesta, nella speranza che possa contribuire a sbloccare la situazione. Ovviamente l’Atalanta non avrà preso bene queste iniziative che alimentano la tensione.

Foto: Instagram Lookman