Lookman superstar: doppietta e Atalanta avanti 2-0 sul Bayer all’intervallo

L’Atalanta chiude il primo tempo della finale di Europa League avanti di due gol sul Bayer Leverkusen. Il vantaggio della Dea al 12’ dopo un buonissimo approccio: Koopmeiners trova Zappacosta sulla fascia destra, l’esterno entra in area e assiste Lookman rapidissimo ad anticipare Palacios e a segnare un gol importantissimo. Al 22’ ammonito Djimsiti per un fallo lontano dalla sua area di rigore. Al 26’ lo strepitoso raddoppio di Ademola Lookman davvero scatenato e autore di una giocata superba: sul rinvio di Kovar c’è Djimsiti pronto all’anticipo e bravo a servire Lookman che salta Xhaka con un tunnel e poi dal limiti confeziona una conclusione imprendibile per il portiere del Bayern Leverkusen. Al 35’ grande chance per Grimaldo che sbaglia la misura dal pallonetto a tu per tu con Musso e tira addosso al portiere, subito dopo ammoniti Scamacca per gioco falloso e Wirtz per proteste. Perfetto Kolasinac in chiave difensiva, al 42’ occasione per De Ketelaere e parata di Kovar. Si va all’intervallo sul 2-0 per l’Atalanta.

Foto: Instagram Atalanta