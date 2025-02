Lookman sui social: “Il dolore diventa forza”

Una settimana travagliata per l’Atalanta che, dopo il pareggio contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions League, ha fatto parlare di sé per il ‘litigio‘ tra Lookman e Gasperini. Nonostante ciò, nella gara contro l’Empoli il tecnico italiano ha deciso di schierare titolare Ademola e il risultato è stato devastante. Doppietta del nigeriano e premio di migliore in campo. L’attaccante della Dea, infatti, per ricalcare quanto successo in settimana ha pubblicato un post su Instagram con la seguente didascalia: “Il dolore diventa forza”.

FOTO: Instagram Atalanta